Sakarya'da bir genç evinde polis tarafından ölü olarak bulundu. Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir sitenin 3’ncü katından silah sesi geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EVE GİREN POLİS CESEDİNİ BULDU
Eve giren polis ekiplerince 26 yaşındaki Önder Erkul isimli genç, silahla başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erkul’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
32 yaşındaki öğrenci evinde ölü bulundu Fatih’te yabancı uyruklu 32 yaşındaki üniversite öğrencisi Kemal Ahmedenov, kaldığı evde ölü olarak bulundu. Ekipler, hayatını kaybeden öğrencinin ölümü ile ilgili inceleme başlattı.
Haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu Sivas’ta kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.
26 yaşındaki Önder'in feci ölümü!
Sakarya'da yaşanan olayda bir evden silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi, eve giren ekipler 26 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu.
Sakarya'da bir genç evinde polis tarafından ölü olarak bulundu. Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir sitenin 3’ncü katından silah sesi geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Etiketler : sakarya,adapazarı,ölü,polis,