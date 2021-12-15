Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde havanın 3 ila 6 derece azalacağı diğer bölgelerde de sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacağı kaydedildi. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu (Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 6 İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 7

İzmir: Çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

İstanbul için tarih verildi! İşte il il hava durumu Meteoroloji'nin raporuna göre Toroslar Mevkii'nde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Yurdun çeşitli bölgeleri için ise kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunuldu. Raporda, İstanbul'da beklenen kar yağışının tarihi de 20 Aralık olarak açıklandı.