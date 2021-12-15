Türkiye Gazetesi

Filistinli A.M.A.G 23.15'te beraberindeki kişilerle Kağıthane Nurtepe'den taksiye bindi. Ön koltukta oturan A.M.A.G., saat 23.43'te Zincirlidere Caddesi'ne geldiğinde yanındakilerle birlikte taksiden indi. A.M.A.G. taksiden indikten bir süre sonra telefonu araçta unuttuğunu fark etti. Taksiciye ulaşamayan A.M.A.G., Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine giderek ifade verdi.

TAKSİCİ BULUNDU FAKAT TELEFONU GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Şişli polisi, vakit kaybetmeden A.M.A.G.'ın telefonunu bulmak için çalışma başlattı. Filistinli'nin bindiği taksiyi kullanan kişinin S.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Emniyete götürülerek ifadesi alınan S.A., müşterileri bıraktıktan sonra çalışmaya devam ettiğini ve aracında herhangi bir telefon görmediğini, bulan veya alan olmuş ise de bilmediğini söyledi.

ARAÇ İÇİ KAMERA İNCELENİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sürücünün ifadesinin alınmasının ardından Şişli polisi, çalışmalarına devam etti. Takside bulunan araç kamerası görüntülerini inceleyen polis, A.M.A.G.'nin telefonunu koltukta unutarak araçtan indiğini, bir süre sonra taksi şoförünün cep telefonunu görüp aldığını, bir müddet telefonu incelediğini ve sonrasında ise araç kullanmaya devam ettiğini tespit etti. Bunun üzerine S.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BAŞKA BİR TELEFONU MÜŞTERİNİNKİYMİŞ GİBİ POLİSE TESLİM ETMİŞ

İfadesi yeniden alınan S.A. bu kez, aracının ön sağ yolcu koltuğun üzerinde kime ait olduğunu bilmediği bir telefon bulduğunu, içerisinde sim kart bulunmadığını ve evde çocukları oyun oynadığı için telefonu sıfırladığını, telefonu da kendi rızasıyla polis merkezine teslim ettiğini söyledi. Ancak polisin incelemesinde S.A.'nın teslim ettiği telefonun Filistinli A.M.A.G.'ye ait olmadığı, şahsın telefonları değiştirdiği belirlendi.

TAKSİCİNİN ŞOFÖR KARTI İPTAL EDİLDİ

Telefonu çaldığı tespit edilen S.A. hakkında "Açıktan Hırsızlık" suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) ile gerekli yazışmalar yapılarak, ticari taksiye 7 günlüğüne ruhsat iptali uygulanırken, S.A.'nın da şoför kartı iptal edildi.

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