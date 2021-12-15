Türkiye Gazetesi

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir sokağın kalıdırmında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle iki binanın temelinde boşluk meydana geldi. Çökmenin olduğu yere gelen bina sakinleri ise durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler iki binayı tedbir amacıyla boşalttı. Sabah erken saatte olay yerine gelen Bağcılar Belediyesi’ne bağlı ekipler bina ve sokakta inceleme başlattı.

“GEÇTİĞİMİZ GÜNLER DE YAŞANAN PATLAMANIN ETKİSİ OLABİLİR”

Sokakta bulunan vatandaşların kendilerine haber verdiğini belirten bina sakini Engin Şentürk, “Akşam mahalledeki vatandaşlar kaldırımda bulunan göçüğü fark etmişler, bize haber verdiler. Biz de yetkili arkadaşları aradık belediyeden geldiler. Biz binayı onlar gelmeden tahliye ettik. Biz herhangi bir ses duymadık. Evde yeni oluşan herhangi bir çatlak yok. Geçtiğimiz günler de arka sokağımızda patlama meydana gelmiş ve arkasından çökme meydana gelmişti. Belki onun da bir etkisi olabilir” diye konuştu.

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