Şişli Metrosu’nda 25 Ekim 2020 tarihinde saat 16.30 sıralarında yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tren bekleyen bir genç kız aniden raylara atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Tonlarca ağırlıktaki vagonların üzerinden geçtiği genç kız olaydan yara almadan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
RAYLARIN ALTINDAN YÜRÜYEREK ÇIKTI
Metro geçtikten sonra yürüyerek rayların altından çıkan kız, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Genç kızın psikolojik sorunları olduğu öğrenilirken intihar teşebbüsünde bulunan kız ailesine teslim edildi.
Metrobüs arıza yaptı, vatandaş yürüyerek gitti Avcılar yönünden gelen bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Yenibosna’daki durakta bekleyen bazı vatandaşlar metrobüsün uzun süre gelmemesi üzerine yürümeyi tercih etti.