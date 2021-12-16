Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava şartları sertleşmeye devam ediyor. Bu bağlamda açıklama yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz'de meydana gelecek fırtına öncesi uyarıda bulundu.

GECE SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, Kocaeli-Sinop arasında, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.

Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Feribot seferlerine fırtına engeli Gece saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdürmesi beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

Fırtına ortasında kalan deniz otobüsü beşik gibi sallandı Bursa-İstanbul seferlerini yapan deniz otobüsü fırtınanın ortasında kalınca beşik gibi sallandı. Yolcuların bir kısmı fenalaşıp yerlere yatarken çığlık atan yolcular can yeleği giydi. Yolcuların korku dolu anları anbean kameraya yansıdı.

İstanbul ve İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli İstanbul ve İzmir'de yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi.