Türkiye Gazetesi

Adana’da bir aile silahlı saldırıya uğradı, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesinde Selim E (47), Mehmet E. (27), Mehmet Şükrü E. (15) ile Halisi E. (55) adlı kadına, av tüfeğiyle ateş açıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan 4 kişi, çevredeki vatandaşlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Selim E’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede 9 boş kartuş bulundu.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Polis olaydan sonra kaçan, kimliğini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Zonguldak’ta iş yerine silahlı saldırı, yaralılar var Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, iş yerindeki bir kız çocuğu da cam parçası isabet etmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.



Halkalı'da 2 kişi silahlı saldırıya uğradı Halkalı'da bir kafenin önünde meydana gelen olayda 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay sonrası kaçarken yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.