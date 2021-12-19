Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol ve Hozat-Ovacık kara yolu güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur."
5 ilde eğitime kar engeli Karaman’ın Başyayla ilçesi, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde, Bingöl’ün Karlıova ilçesi, Tunceli’nin Pülümür ilçesi ile Konya'nın 24 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.
Konya'nın 24 ilçesinde eğitime kar engeli Konya'da kar yağışı sonrası eğitime bir gün ara verildi. Yarın 24 ilçede okula gidilmeyecek.