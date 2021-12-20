Türkiye Gazetesi

Beyoğlu'nda sıcak saatler, 5 katlı binada yangın çıktı 1 kişi ise hastanelik oldu. Yangın, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katındaki dairede çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar panikle binayı boşaltırken, çevrede bulunan vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alıp vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri dairede dumandan etkilenen bir kişiyi kurtararak sağlıkçılara teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen vatandaş hastaneye kaldırıldı. Mahallede paniğe neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışma sürüyor.



Avcılar’da bir binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçradı İstanbul Avcılar’da bir binanın çatı katında çıkan yangın yandaki 2 binaya sıçradı. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.



İnanılmaz kurtuluş: Yangından kaçmak için boruya tutunup 4 kat indiler ABD’nin New York kentinde bir apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın sonrası kaçmaya çalışan 2 kişi, çözümü binanın dışındaki boruya tutunarak aşağı inmekte buldu.