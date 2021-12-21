Türkiye Gazetesi

Son günlerde artan sahte içki vakalarında can kaybı sayısı hızla yükseliyor. Sahte içki nedeniyle yurdun pek çok şehrinden acı haberler gelirken İstanbul’da son 10 günde sahte içki nedeniyle can kaybı 30’a yükseldi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SAHTE İÇKİ AÇIKLAMASI

Sahte içki kabusunda can kaybı artarken İstanbul Valiliği’nden geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapılmıştı. Açıklamada 16 Kasım-16 Aralık arasında yapılan operasyonlar hakkında bilgi verildi:



56 operasyonda; haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14’ü tutuklandığı, 17 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi. Operasyonlarda, 32 bin 978 adet dolu halde alkollü içki şişesi, 27 ton 619 litre alkollü içki, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi ele geçirildiği vurgulandı.

Denetimlerin devam ettiği açıklanırken "Vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve “174" Alo Gıda İhbar Hattına bildirmesi önem taşımaktadır" uyarısı yapıldı.

KÖR EDİP ÖLÜME YOL AÇIYOR

Ülke genelinde sahte alkol nedeniyle ölümler artarken konuyla ilgili uzmanlar da uyarı yapıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Cavit Türkay, sahte içkinin gözleri kör edici etkiye sahip olduğunu ve karaciğer tahribatı nedeniyle ölüme götürdüğünü vurguladı:

"Şimdi diyelim şehirden sağlık kuruluşlarından uzak bir yerden insanlar bilmeden sahte içkiyi kullandılar. Burada dikkat edilmesi gereken normal alkolde olmayan şuur bulanıklığı, şiddetli baş ağrısı, şiddetli kusmalar ve uykuya meyil kişiler ve etraftaki insanlar bunu anladıklarında sahte içki olabileceğini düşünüyorlarsa tekrar normal içki vermek lazım. Bu hususta yazı yazan yetkili hocalar kişinin kusturulmamasını, kusturulma yoluyla o sahte içkinin vücuttan atılmamasını önermemektedir. Çünkü içki kusma sırasında akciğere kaçarsa yine başka bir tahribat yapmaktadır. Kısaca ilk müdahale bulunabilirse normal alkol bulunamazsa sağlık kuruluşuna götürülerek midenin yıkanması, bu zehirli maddenin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Sahte alkolde ilk tesir göz sinirleridir. Hatta 30 gramı gözü kör edici tesire sahip. 30 gramın üzerindeki tesirler beyinde tahribat, böbrekte tahribat, karaciğerde tahribat yaparak kişiyi ölüme götürecek bir durumu başlatıyor" ifadelerini kullandı.

Sahte içkiden son 10 günde 30 ölüm İstanbul'da son 10 günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

'Zehir' saçanlar deşifre oldu: Sahte içkiler iki şehirden yayılıyor Güvenlik güçleri “Zehir” operasyonunun ikincisini düzenledi. Ekipler, onlarca kişinin canına mal olan içkilerin nerede üretildiğini belirledi.