Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Batı Avustralya (UWA) Üniversitesi, İtalya’nın Padova Üniversitesi ve ABD’nin New York Üniversitesinden araştırmacıların yaptığı robotik balıkların, sudaki biyolojik çeşitliliği koruyarak istilacı balıkların çoğalmalarını önlediği açıklandı.

UWA'nın resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, robot balıkların suda biraz bile görünmesi, diğer balık türlerinin çoğalmalarını tehlikeye atan sivrisinek balıklarının üzerindeki korku ve stresi artırıyor.

Sulara salınan robotların oluşturduğu korku ve stresin etkisiyle davranışları ve fizyolojisi değişen sivrisinek balıklarının saldırganlıklarının yanı sıra doğurganlığı azalıyor. Bu sayede sivrisinek balıklarının etkisinden kurtarılan balıklar ve diğer canlıların hayatta kalmaları sağlanıyor.

SİVRİSİNEK BALIKLARI EN KÖTÜ 100 İSTİLACI TÜRDEN BİRİ

Projeye liderlik yapan UWA Biyolojik Bilimler Okulu'ndan Dr. Giovanni Polverino, Güney ABD'ye özgü sivrisinek balıklarının dünya çapında tatlı su balıklarını ve iyi türleri tehdit eden en kötü 100 istilacı türden biri olduğunu söyledi.

Ekip tarafından 2018’de yapılan ve sivrisinek balıklarını yüzyıllardır başarıyla kontrol eden çipura levreklerinin görünüş ve hareketini taklit eden robot balığın Avustralya sularındaki diğer balıkların korunmasında kullanıldığını anlatan Dr. Polverino, robotun sivrisinek balıklarına gerçek bir levrek gibi saldırı yaptığını söyledi.

Sivrisinek balığı olarak bilinen Gambusia balıklarının yaklaşık 100 yıl önce sivrisineklerle mücadele etmeleri için Avustralya'ya getirildiği biliniyor. Ancak Avustralya'nın tatlı su canlılarını tehdit eden en tehlikeli türlerden biri konumunda.

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Robotlarla yaşama fikrine alışalım Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Türker Kılıç, "İnsan beyninin zekâ ve düşünce kapasitesi sayesinde dijital bir devrim yaşanıyor. Yapay zekâ, insan zekâsının matematiksel olarak ölçülebilmesini sağlayacak. Yapay zekânın ileri aşamalarında kendi kendine öğrenen cihazlar hayatımıza girecek" dedi.

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