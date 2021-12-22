Türkiye Gazetesi

Samsun'da ir süredir kendisinden haber alınamayan ingilizce öğretmeni, iş arkadaşlarının merak edip evine gitmesi üzerine, yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın öldüğünü belirledi.

ÇİLİNGİRLE EVE GİRİP KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan Dinçer okula gitmeyince mesai arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

Telefonuna cevap vermeyen Dinçer'in Atakum ilçesi Yenimahalle'deki evine giden arkadaşları, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi.

Dinçer'i hareketsiz bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan muayenede hayatını kaybettiği belirlenen Dinçer'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Uzman doktor evinde ölü olarak bulundu Giresun'da ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan doktor, evinde ölü olarak bulundu.

Emekli subay evinde ölü olarak bulundu Muğla’nın Datça ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen emekli subay evinde ölü olarak bulundu.

21 yaşındaki genç ölü olarak bulundu Niğde'de 21 yaşındaki genç elma bahçesinde ölü olarak bulundu. Bölgeye polis ekipleri ve sağlık çalışanları sevk edildi.