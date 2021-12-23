Türkiye Gazetesi

Artan dolar/tl kurundan etkilenen araba piyasasında fiyatlar uçunca uygun fiyata araç almak isteyenler dolandırıcıların hedefi haline geldi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ucuza araç satma bahanesiyle dolandırılan 20 kişiden ihbar alınca harekete geçti.

Emniyet ekipleri gelen şikayetler üzerine olayla ilgili başlatılan çalışma sonucu iki şüpheli Yenibosna’da bulunan bir otelde yakalandı. Ekipler 43 yaşındaki A.G. ve 39 yaşındaki S.C. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

AKRABALARINI DA DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin kendilerini otomotiv danışmanlık şirketi olarak tanıtarak güven kazanmak maksadıyla mağdurlara önce piyasa değerinin altında bir araç sattıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilere güvenen mağdurlar, araç alacaklarını düşünerek paralarını onlara teslim etti ancak araçlar gelmedi. Dolandırıcıların bu yöntemi kullanarak yaklaşık 100 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi. Öte yandan, iki şüphelinin kendi akrabalarını da aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıktı.

“İKİNCİ DEFA PARA GÖNDERDİM AMA ARABA GELMEDİ”

Ucuza araç almak isteyen ve dolandırıcıların ağına düşen mağdur, “İlk kez parayı gönderdiğimde araba geldi. Tatlı gelince ikinci sefer de para gönderdim. Ondan sonra gelmedi. Parayı gönderiyorsun oradan araba geliyor. Fazla bir indirim de yoktu. Dışarıdan alacağın arabayı buradan rahatlıkla alabilirsin Beni 200 bin TL dolandırdılar. 15 güne gelecek dediler, 15-20 gün oldu aradım ay sonunda gelecek dediler. Ay sonunu bekledim, gelmedi. Sonra sağdan soldan internetten duydum ki artık firmalar batmış, dolandırılmışız. Ben de korktum. Aradım firmayı yetkiliye ulaşamadım. İlkinde tatlı geldi ikinciye acı biberle sonlandık. Ben de kredi falan çektim, daha iyi olur dedim ama çektiğimiz krediyle kaldık.” dedi. tarzında konuştular.



Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan A.G. ve S.C. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

1 milyon liralık altını dolandırıcılara elleriyle teslim etti Samsun'da yaşlı kadın, kendisini polis olarak tanıtan sahtekarlara kandı. Kadın, 1 milyon TL değerindeki bütün altınlarını dolandırıcılara kaptırdı.

Kredi çekmek istedi! Telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu Tekirdağ’da aracını yenilemek isteyen bir vatandaş, dolandırıcıların kurbanı oldu. Telefonla arayan dolandırıcılar emekli vatandaşın, 45 bin lirasından etti.

Telefon dolandırıcılarına 106 bin liralarını kaptırdılar ​Samsun'da 2 Iraklı, kendini telefonda polis olarak tanıtan kişinin tuzağına düşerek 106 bin liralarını dolandırıcılara kaptırdı.