Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gerçekleşen olayda boş arazide silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan gencin babası tutuklandı.

Feci olay, Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide yaşandı. Cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri inceleme yaptı. Av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olabileceği değerlendirilen kişinin 27 yaşındaki C.M. olduğu tespit edildi.



BOŞ AV TÜFEĞİ FİŞEKLERİ ELE VERDİ

Ayrıca bölgede boş av tüfeği fişekleri bulunurken, jandarma ekipleri Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonrasında ölü bulunan C.M.'nin babası V.M.'nin aracının, bir süre cesedin bulunduğu bölgede görüldüğü tespit edildi.



BABA TUTUKLANDI

Olayın Ergene ilçesine bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri V.M.'nin ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda av tüfeği ile tüfeğe ait fişekler bulunurken baba V.M. gözaltına alındı. Oğlunun ölümüne ilişkin gözaltına alınan V.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Silahını temizlerken 10 yaşındaki oğlunu öldürdü Bolu'da bir babanın tabancada unuttuğu mermi oğlunu canından etti. Baba, silahını temizlerken kazara çocuğunu vurdu.



Arazi yüzünden muhtarın 14 yaşındaki oğlunu öldürdü Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı. Silahların patladığı olayda bir çocuk hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.