Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 3 kilo 700 gram esrar, 450 gram eroin, 640 gram sentetik uyuşturucu ile 12 bin 550 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 367 zanlıdan 44'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 363 kişi gözaltına alındı ​Ankara genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 363 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 34 gözaltı var Jandarma Körfez bölgesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 41 adrese operasyon yaptı, yakalanan 34 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 30 kişi tutuklandı Tekirdağ il genelinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 190 kişiden 30'u tutuklandı.