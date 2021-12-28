Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir okulda Türkçe derslerine giren Ayşegül Taşkın psikolojik sorunları olan erkek kardeşini tedaviye ikna etmek için Erzincan'a ailesinin yanına gitti.

Aile evinde kaldığı akşam anne ve babasının uyurken kardeşini tedavi olması konusunda ikna etmeye çalışan 36 yaşındaki Ayşegül Taşkın, 28 yaşındaki erkek kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

ÖĞRENCİLERİ ACI HABERLE YIKILDI

Okul idaresi olayın olduğu gün Ayşegül öğretmenin sınıfına 1 gün izni verirken, öğrenciler acı haberi ertesi gün okula geldiklerinde öğrendi.

Rehber öğretmenler, tüm sınıflarI dolaşarak, çok sevdikleri Ayşegül öğretmenin ölüm haberini verdi. Haberi alan öğrenciler ise büyük üzüntü yaşadı.

Ayşegül öğretmenin resimlerine bakan öğrenciler, boş kalan öğretmenler masasındaki ders ve yoklama defteri ile avundu.

Öğrencilerin çok sevdiği öğretmenlerine hitaben yazdığı mektup ve resimler, oturdukları sıraların üzerinde daha önceden Ayşegül öğretmene verdikleri çeşitli çiçek ve hediyeler ise boşalan öğretmenler masasının üzerinde gün boyu kaldı.

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