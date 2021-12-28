Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te iki pitbullun saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledilmişti. Tedavisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yakından takip edildiği minik Asiye'nin son durumuna ilişikin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan açıklama yaptı. Asiye'ye doku nakli yapıldığını aktaran Özkan, "Bugün yarın inşallah toparlar" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'yi yoğun bakımda izlediklerini söyleyerek Özkan, "Küçük bir çocuk. Henüz uyandırılmadı. Bugün yarın inşallah toparlar. Operasyon gayet başarılı geçti. Sırttan ve bacağından ihtiyacı olan tüm dokuları şu an için nakledildi." dedi.

Özkan, Asiye'ye ilk etapta yaşamsal dokularının nakledildiğini ifade etti.

"HAYATİ BULGULARI STABİL"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, minik Asiye'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu vurgulayan Çete, "Hayati bulguları stabil. Bugün öğleden sonra uyandırılması planlanıyor. Stabil seyretmesi durumunda yarın yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜREKLİ DESTEĞİNİ VERİYOR"

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, eşinin, kızlarını ameliyat sonrası gördüğünü, bir an önce sağlığına kavuşması için dua ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin kızıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Ateş, "Üzüntüden eşim biraz kötü olmuştu, onunla ilgileniyorum. Çok şükür iyiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı, çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız sürekli desteğini veriyor, kızımın tedavisini yakından takip ediyor. Devletimize Allah zeval vermesin, bize her türlü desteği sağladılar." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

Prof. Dr. Özkan: Asiye şu anda uyutuluyor Pitbulların ağır yaraladığı Asiye Ateş'in tedavisini üstelenen Prof. Dr. Ömer Özkan, kızın son durumu hakkında konuştu. Özkan, Asiye'nin taburcu edilip edilmeyeceği ile ilgili de bilgi verdi.

Pitbulların saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesine dava açıldı! Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpek tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ailesine SOHAYKO Derneği tarafından dava açıldı. Küçük Asiye’nin köpeklerin yanında neden tek başına olduğunu soran dernek köpeklerin birileri tarafından kışkırtıldığını iddia etti.

Pitbulların saldırısına uğrayan minik Asiye'nin doku nakli tamamlandı Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doku nakli ameliyatı tamamlandığı bildirildi. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından Asiye'nin doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan, "Operasyon gayet güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi. Asiye'nin sağlığına kavuşması 1 yılı bulabilir." dedi.