Türkiye Gazetesi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı’nda eşi görülmemiş tesadüf. 6 ikiz kardeş aynı jandarma komutanlığında vatani görevlerini yapıyorlar. Birbirlerine olan benzerliklerinden dolayı komutanları ikizleri ayırt etmede zorluk çekiyor.

KOMUTANLARI AYIRT EDEMİYOR

Yüz benzerliğinin yanı sıra hareket ve davranışlarındaki benzerlikle de dikkat çeken ikizler, görenleri hayrete düşürüyor. Özellikle 6 ikizi ayırt etmede zorluk çeken komutanlarda şaşkın durumda.

KENT PROTOKOLÜ İLE BİR ARAYA GELDİLER

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda ise ikiz askerler kent protokolü ile bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığı önünde ikiz askerlerin katılımıyla Tokat Valisi Ozan Balcı ve beraberindeki heyet karşılandı.

ŞAŞIRTAN BİR TESADÜF

Protokolde ikiz askerlerle bir araya gelen Vali Balcı, askerlerle hatıra fotoğrafı çekinerek sohbet etti. Vali balcı, 6 ikiz askerin aynı jandarmada vatani görev yapmasının şaşırtan bir tesadüf olduğunu belirtti.

İKİZ KARDEŞLER JANDARMA KOMUTANLIĞININ GÖZDESİ OLDU

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise askere aynı anda gelen ikizlere vatani görevlerinde başarılar diledi. İkiz Mehmetçikler ise birilerinden ayrılmadan vatani görev yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

6 İKİZ KARDEŞ BİR ARADA

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, ikiz askerle karavana yedi.

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