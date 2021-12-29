Türkiye Gazetesi

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olarak görev yapan 42 yaşındaki Adem Ergün bugün okula gelmedi. Meslektaşları, Ergün'e telefonla ulaşamayınca Beytepe Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıyı açan olmayınca da polisten yardım istendi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, öğretmeni yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Ergün'ün öldüğü belirlendi.



EPİLEPSİ ŞÜPHESİ

Merhumun kısa süre önce okulda epilepsi krizi geçirdiği ve rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü belirtildi. Yine benzer bir durumun ölüme sebebiyet vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.



İngilizce öğretmeni evinde ölü bulundu Samsun'da özel bir okulda ingilizce öğretmenliği yapan vatandaş evinde ölü olarak bulundu.



İlkokul öğretmeninin şüpheli ölümü Konya Akşehir'de öğretmenlik yapan Ünal Çiğ aracında ölü bulundu. Öğretmenin ölüm sebebi araştırılıyor.