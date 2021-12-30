Türkiye Gazetesi

İzmir’de yaşayan Sezayi Ş. (60), 3 yıl önce Menemen’e bağlı Kasımpaşa Mahallesi, Yörükefe Sokak’taki bir binadan daire aldı. Buraya taşınan Sezayi Ş’nin evinin kapısının önüne 5 ay önce biri çöp bıraktı. Ev sahibi bunun bir yanlışlık olduğunu düşündü ancak bu olay sürekli devam etti.

Sezayi Ş, bunun kimin yaptığını bulmak için en sonunda kapısının önüne güvenlik kamerası taktırdı. Görüntüleri seyreden Sezayi Ş, kapısının önünü kirleten kişinin komşusu Süleyman A. (56) olduğunu görünce şaşkına döndü.

Ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, Menemen Sulh Ceza Hakimliğince Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

Bu kararın emsal niteliğinde olduğu belirtilirken güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin komşusunun kapısına çöp atması ve şişeyle kapıya sıvı dökmesi yer aldı.

Adana'da 'küfür' dehşeti! Komşusunun evini silahla bastı Adana'da bağırarak küfürlü konuşan komşusu ile tartışan M.Ş.D., eline aldığı silah ile zorla evine girdiği komşusunu ayağından vurarak yaraladı.

Komşu dehşeti! Ev sahiplerini canından bezdirdi Gaziosmanpaşa’da evinin kapısının önüne sürekli kimyasal ve çiğ yumurta dökülen çift çareyi güvenlik kamera taktırmakta buldu. Kamera görüntülerini izleyen daire sahipleri olayı gerçekleştirenin alt kat komşusu olduğunu görünce şoke oldu. Daire sahibi Deniz Kocaboğa, "İlk başlarda ayakkabılarımızda bir takım kimyasallar görmeye başladık. Sonrasında yumurta kapıya atıldı. En sonunda çocuğun bebek arabasına dışkı atılınca bize artık tak etti. Caydırıcı olsun diye oraya bir gizli kamera koydum. Huzur istiyorum. Hepimizin işi gücü var. Benden önceki komşular bunları yaşamış ve çekip gitmek zorunda kalmış. Yapanların yanına kar kaldıkça daha cüretkar oluyorlar daha saldırgan oluyorlar" dedi.