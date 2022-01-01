Türkiye Gazetesi

Edirne’de Meriç ve Ergene Nehirlerinin birleştiği köylerde birçok tarım arazisi su altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezen köy halkı şaşkınlığını gizleyemedi.

TURUNCU ALARM VERİLDİ

Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Bababeski ilçeleriyle, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle ilçelerden geçen Ergene Nehri yatağından taşmış ve tarım arazileri su altında kalmıştı. Bulgaristan’da da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçerek Saros Körfezi'ne dökülen Meriç Nehri’nin su seviyesinde de artış yaşanıyor. Ergene Nehri ile Meriç Nehri’nin birleştiği İpsala ilçesinde DSİ. 11. Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu alarm verildi.

DSİ’nin İpsala ilçesinde bulunan debi ölçüm istasyonunun verilerine göre, pazartesi günü 356 metreküp/saniye ölçülen debi bugün itibariyle 1210 metreküp/saniyeye yükseldi. Ergene ve Meriç Nehri’nin birleştiği alanda bulunan tarım arazileri su altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezen köy halkı, şaşkınlığını gizleyemedi.

Ergene nehri kritik seviyede! Debisi 10 kat arttı Edirne'de sağanak yağış sonrası sel meydana gelirken debisi 10 kat artan Ergene Nehri, turuncu kategoriye yükselerek kritik seviyeye yaklaştı.

Ergene'de turuncu alarm: Tarım arazileri sular altında kaldı Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere yatağından taşan Ergene nehri, çevredeki tarım alanların su altında kalmasına sebep oldu. Pazartesi gününden itibaren yağışların etkili olduğu bölgede DSİ Ergene Nehri için turuncu alarm verdi.