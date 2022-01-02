Erzincan'da olumsuz hava koşulları sebebiyle okullar tatil edildi. Vali Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.
Erzincan’da kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu ulaşıma kapandı Kış mevsimi Doğu’da etkisini göstermeye başladı. Erzincan’da yoğun kar yağışı 37 köy ve 7 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına sebep oldu.
Tunceli-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolu kardan kapandı Tunceli-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolu yoğun kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.