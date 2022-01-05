Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Alkol alıp eğlenen ve akraba oldukları öğrenilen 3 kişi, henüz belirlenemeyen bir neden üzerine kavga etmeye başladı. Sesleri duyup olay yerine giden ve kavga eden şahısların akrabası olduğu öğrenilen şahıs, karanlıkta aile bireylerini tanımayarak ateş edip yaralanmalarına neden oldu.



2 KİŞİ YARALANDI

Olay, Bolvadin ilçesi Erkmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir parkta H.A., B.A. ve A.A., isimli aile üyeleri birlikte alkol alıp eğlenmeye başladı. Daha sonra grup üyeleri arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa süre de kavgaya dönüştü. Sonradan olay yerine gelen bir başka aile üyesi Z.A., ise yakınlarının başkaları ile kavga ettiğini düşünerek pompalı tüfekle şahısların üzerine 4 el ateş açtı. Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği B.A. ve A.A., yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan B.A. ile A.A.’yı ambulanslar ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Bölgeye gelen polis ekipleri ise pompalı tüfeği ateşleyerek yanlışlıkla akrabalarını vuran Z.A.’yı olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Olay sonrası polis tarafından bölgede detaylı bir çalışma yapıldı. Polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ederken, olayda yaralanan B.A. ile A.A.’nın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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