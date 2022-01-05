Türkiye Gazetesi

İzmir Buca'da park yeri kavgası yüzünden bir kişi canından olmuştu. Cİnayeti işleyen emekli astsubay bugün tutuklandı. Olay dün saat 17.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 249/1 sokakta yaşandı. İddiaya göre, emekli astsubay Kemal Y. ile komşusu Adem Ateş (38) arasında bina önünde otomobil park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Y., tabancayla Adem Ateş'e ateş açtı. Kanlar içerisinde kalan talihsiz adam yere yığılırken, kavgayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Evli, iki çocuk sahibi ve elektrik işiyle uğraştığı öğrenilen Adem Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EMEKLİ ASTSUBAY TUTUKLANDI

Komşusu Adem Ateş'i tabancayla vurarak ölümüne sebep olan cinayet zanlısı Kemal Y., olayın ardından evine kaçtı. Cinayet şüphelisi, burada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen Kemal Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.





Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün akşam saatlerinde araç park etme meselesi nedeniyle yaşanan cinayet güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Cinayet zanlısı şahsın annesinin oğluna engel olmak için uğraş verdiği ancak katil olmasını önleyemediği gözlendi.



Diyarbakır'da park yeri dehşeti Diyarbakır'da, Mehmet Ali Sever (53), otomobilini önüne park ettiği lokantanın çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine lokanta çalışanı tarafından bıçaklanan Sever, kaldırıldığı hastanede öldü.