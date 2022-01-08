Türkiye Gazetesi

İstanbul'da hizmetli olarak görev yapan bir kişi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne idari destek personeli olarak atandı. Ağustos 2021 tarihinde devlet hastanesinde göreve başlayan kişi, maaşında düşüş yaşandığını belirterek Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Başvurucu, iki yıl boyunca maaşında düşüş olmaması gerekirken maaşının yanlış hesaplandığını, maddi hak kaybına uğradığını ve maaşının düştüğünü bildirdi.

OMBUDSMANIN KAPISINI ÇALDI

KDK'ya giden başvurucu, maaşının yeniden hesaplanması ve eksik olarak verilen maaş farklarının tarafına ödenmesi için ombudsmanın kapısını çaldı. Başvurucunun sorununu çözüme kavuşması için harekete geçen KDK, ilgili yerler ve yetkililerle görüşmeler ve yazışmalar yaptı.

KDK’nın yaptığı girişimler neticesinde, başvuranın maaşı tekrar hesaplandı ve bu kapsamda başvurana 'geçmişe ait maaş farkı' olarak toplamda 21 bin TL ödeme yapıldı.

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