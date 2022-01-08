Türkiye Gazetesi

Meteoroloji gün verdi, İstanbul'u kar yağışı konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde bir süredir etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıkların mevsim normallerine ineceği, yurt genelinde sağanak ve kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Pazar günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde başlayacak olan kar yağışı, sonraki günlerde yurt geneline yayılarak İstanbul'a kadar ulaşacak.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'nin yayınladığı haritalı tahmin raporuna göre; İstanbul'da hava sıcaklıkları Pazar günü 14 derece civarında seyrederken, hava sağanak yağışlı olacak. Tüm hafta boyunca sıcaklıkların yavaş yavaş düşmesi ile birlikte sağanak yağış Perşembe günü yerini kar yağışına bırakacak. Sıcaklıkların ise 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.



9 Ocak Pazar - 13 Ocak Perşembe hava durumu tahmin raporu

SICAKLIKLAR YAVAŞ YAVAŞ AZALACAK

Yurt genelinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yavaş yavaş yerini mevsim normallerine dönecek. Özellikle Batı bölgelerde bulunan illerdeki sıcak ve güneşli havanın yerini sağanak yağış alırken, kar yağışı etkisini Çarşamba günü Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de gösterecek. Çanakkale, Kütahya, Afyon gibi illerde de hissedilecek olan kar yağışı, etkisini Perşembe günü artıracak.

AKDENİZ'DE SAĞANAK YERİNİ GÜNEŞE BIRAKIYOR

Antalya ve çevresinde bir süredir devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak ise yerini güneşli havaya bırakacak. Bölgede hava sıcaklıklarında herhangi bir değişim olması beklenmiyor. Sarı kodlu alarm ise 9 Ocak 2022 Pazar günü için de geçerli olacak. Meteoroloji, Muğla ve Antalya'da vatandaşları ani sel ve su baskınları konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji il il uyardı! Sağanak bekleniyor (8 Ocak 2022 hava durumu) Meteoroloji'nin yayımladığı 8 Ocak 2022 hava durumu raporuna göre; Batı ve Doğu Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'da sağanak beklenirken, yurdun geri kalanında havanın açık ve bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Antalya ve Muğla'yı sarı kod ile uyaran Meteoroloji, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.