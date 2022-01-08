Türkiye Gazetesi

Gerede ilçesinde öğrencileri taşıyan dolmuş sürücüsü Mustafa T. ile taksi sürücüsü Murat Y. arasında yol verme kavgası yaşandı.

Aracıyla defalarca dolmuşun önünü kesen Murat Y., daha sonra içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa tabancayla 2 el ateş etti.

Murat Y.’nin silahından çıkan mermilerden birisi dolmuşun şoför kapısına, diğeri ise dolmuşun orta camının çerçevesine isabet etti.

ÖĞRENCİLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Olayın ardından taksi sürücüsü Murat Y., kaçarken, büyük korku yaşayan dolmuş sürücüsü ve öğrenciler, taksi sürücüsünden şikayetçi olmak için ilçe emniyet müdürlüğüne gitti. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, taksi sürücüsü Murat Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öğrencilerin kavgasına veliler de karıştı: Yaralılar var Mersin’de bulunan bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgaya velilerin de karışması üzerine 3 öğrenci yaralandı.

2 çocuğun kavgası birinin hastanelik olması ile son buldu Zonguldak’ta yaşanan olayda iki çocuğun kavgası birinin hastanelik olması ile son buldu.