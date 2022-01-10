Seyhan'da bir müstakil evde yangın çıktı, yakınlarına taziyeye giden ailenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. İstiklal Mahallesi'nde Rabia Çelikcan ve iki oğlunun yaşadığı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
TAZİYEYE GİTTİ HAYATLARI KURTULDU
Evde yapılan kontrolde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Rabia Çelikcan'ın hayatını kaybeden yakınlarının taziyesi için iki oğluyla Osmaniye'ye gittiği öğrenildi. Yangın sonrası ev kül oldu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeleri sürüyor.
Taziyeden dönenlere ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da taziyeden dönen üç kişinin bulunduğu otomobil silahla tarandı. Sürücü ölürken yanındaki arkadaşı ağır yaralandı. Bir kişi ise yara almadan kurtuldu.
Taziye yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var Adıyaman'da iki aracın çarpışması üzerine, 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Ölen vatandaşın, bir yakınının taziyesine gitmek için yola çıkmış olduğu öğrenildi.
Yakınlarının taziyesine giden aile dönüşte hayatının şokunu yaşadı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Rabia Çelikcan ve iki oğlu yakınlarına taziyeye gitti, eve döndüklerinde ise evlerini kül olmuş bir halde buldular...
Seyhan'da bir müstakil evde yangın çıktı, yakınlarına taziyeye giden ailenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. İstiklal Mahallesi'nde Rabia Çelikcan ve iki oğlunun yaşadığı ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
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