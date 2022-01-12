Türkiye Gazetesi

Trafik magandaları bu defa İstanbul Eyüpsultan'da sahneye çıktı. Yol verme anlaşmazlığından İETT şoförüyle tartışmaya başlayan şahıs, talihsiz adama dehşeti yaşattı. İETT şoförünün önünü kesen trafik magandası, tabancayla tehdit ettiği şoföre küfürler savurup tokat attı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Olay, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan otomobil sürücüsü İETT şoförünün önünü keserek elindeki tabanca ile şoföre tehdit savurup aşağıya indirdi. Trafik magandası küfürler savurup tokat attığı sürücüye dehşeti yaşattı. Olayı gören vatandaşlar elinde tabanca olan şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bir süre sonra trafik magandası aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İETT şoförünün ifadesini aldıktan sonra magandanın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde silahla otomobilden İnan bir kişi, İETT şoförüne saldırdığı ve yumruk attığı görülüyor.

Trafik magandaları yine sahnede: Kadın kuryeyi acımasızca darp ettiler Kocaeli'de sipariş teslim etmeye giderken, trafik magandalarının saldırısına uğrayan 22 yaşındaki genç kadın kabusu yaşadı.

Trafik magandaları bu defa engelli sürücüye saldırdı Fatih'te engelli bir vatandaş, trafikte tartıştığı magandalar tarafından darp edildi.

İş gezisi kabusa döndü! İstanbul'da maganda kurşunu İstanbul'a iş sebebiyle bir günlüğüne gelen bir turizimci, İstiklal'den Taksim'e geçmek için yolu kapatan gençleri uyarınca kabusu yaşadı. Magandalar şahsı kalçasın vurarak yaraladı.