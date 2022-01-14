Türkiye Gazetesi

Konya'da 17 yaşındaki husumetlisi tarafından silahla vurulan Mustafa Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Kadınhanı'nda kaymakamlık, adliye ve emniyet binasının da bulunduğu alanda gerçekleşti. İddiaya göre, R.D. (17) ile aralarında husumet bulunan Mustafa Aydın (22) ve A.F.D. alanda karşılaştı. R.D. yanında bulunan tabanca ile rastgele ateş açtı.

Öldürülen Mustafa Aydın



KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Olayda ağır yaralanan Mustafa Aydın olay yerine sevk edilen ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Aydın, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya’ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Aydın’ın cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



Şüpheli R.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Husumetlisi yerine başkasını vurdu! 'Karanlıktı, karıştırdım' dedi Adana’da husumetlisi zannederek başkasını vurup ağır yaralayan zanlı tutuklanırken, 'Karanlıktı, karıştırdım' diyerek kendisini savundu.



Husumetlisini sokak ortasında karnından bıçaklayarak öldürdü İstanbul Küçükçekmece'de aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 kişi sokak ortasında tartıştı, taraflardan biri karnından bıçaklanarak öldü.