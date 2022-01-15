Türkiye Gazetesi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde feci kaza 27 yaşındaki gencin canına mal oldu. Araç şoförünün kontrolü kaybetmesi üzerine otomobilin takla atması sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza, saat 20.00 sıralarında Halkapınar ilçesi çıkışı Ereğli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Mete idaresindeki 42 ADP 384 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp savrularak refüje devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta yolcu olarak bulunan Tarık Oğul’un (27) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Halil Mete, yolcular Yıldrım Kıral ve Furkan Kafalı yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

3 araç birbirine girdi: 4 kişi yaralı Şanlıurfa'da, 3 aracın zincirleme kazaya karışmasının ardından 4 kişi yaralandı.

Kamyonet araçla çarpıştı, sürücü yara almadan kurtuldu Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi, sürücüler yara almadan kurtuldu.

Otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralı var Ordu'da bir aracın şarampole yuvarlanmasının ardından sürücü hayatını kaybetti, yanında bulunan yolcu ise yaralandı.