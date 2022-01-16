Türkiye Gazetesi

Aksaray’ın Doğantarla köyünde 2 yıl önce Aksaray Valiliği öncülüğünde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik açılan girişimcilik kursuna katılan 43 yaşındaki ev hanımı Meltem Şıvgın aldığı eğitimler sonrasında mantar çiftliği kurmak için devlet desteğine başvuruda bulundu. Yüzde 70 devlet desteği aşan Şıvgın’ın boyacılık yapan eşinin geriye kalan yüzde 30’luk sermayeyi tamamlayarak köylerine mantarhane kurdu. 2 yıl içinde kurdukları mantarhaneyi kara geçiren 3 çocuk annesi kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

HASAT BAŞI 10 BİN TL KAR ELDE EDİYOR

153 bin liralık yatırımla 112 metrekare alana kurulan sera usulü mantarhanede yılda 3 kez kültür mantarı hasadı yapılıyor. 40 günlük toprak bakımının ardından 1 defa ekilen mantarlar 70 gün arayla hasat ediliyor. Her seferinde 9 ton mantar hasadı yapılan serada hasat başı 10 bin TL kar elde edilirken, toplam 3 hasatta aile 30 bin TL kar elde ediyor. Kurs sayesinde teşvik edildiğini anlatan Meltem Şıvgın, “2 yıldır bu işi yapıyorum. Köyümüzde bir kurs açtılar. Bu kurs sayesinde ben başvurdum. Başvurum da gerçekleşti. Sağ olsun devletimizden, sağ olsun valilerimizden bize yardımcı oldular.

“BU İŞLE GÜZEL PARA KAZANIYORUZ”

“Ev hanımıydım ben, 3 çocuk annesiyim. Eşim boyacılık yapıyordu. Hep böyle gittiği yerlerden 3 ay, 4 ay, 5 ay gelmiyordu. Ondan sonra dedim ki bu da eşime bir destek olsun. Eşim şimdi gitmiyor artık. Sadece bu işle uğraşıyor. Biz bu işle güzel bir para kazanıyoruz. Kurs sayesinde teşvik edildim. Zaten aklımdan geçen ben sürekli oturduğum yerde diyordum ki, ne iş yapsam diyordum. Ne yapsam da eşime destek çıksam, ne iş yapsam da eşime, çocuklarıma güzel bir şey sağlasam diyerek tarıma başvurdum. Yüzde 70 hibeli çıktı. Yüzde 30’unu biz karşıladık. Şimdi çok güzel yapıyorum” dedi.

“KENDİ EVİMİZİN ÜSTÜNDE KENDİ İŞİMİZ”

Eşinin girişimiyle kendi evinde kendi işinin sahibi olan 44 yaşındaki Ramazan Şıvgın ise, “Yıllık 3 kere kuruyoruz biz bunu, bu girdisiyle çıktısıyla 70 gün sürüyor. Şöyle diyeyim 9 ton gibi bir ürün oluyor elimizde yaklaşık 10 bin lira kar oluyor. Yani 3 üründe bize bir 30 bin lira para kalıyor. Yüzde 70 hibe verildi. Yüzde 30’unu biz karşıladık. Güzel bir proje Allah razı olsun. Kendi evimizin üstünde kendi işimiz Allah razı olsun” diye konuştu.

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