Türkiye Gazetesi

Niğde'de soba gazından zehirlenen kardeşlerden biri hayatını kaybetti. Celaller köyünde aynı odada uyuyan çocukları Neslihan (21) ve Ömer Üzümcü'nün (11) hareketsiz yattığını fark eden baba Abidin Üzümcü durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Neslihan Üzümcü'nün gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Üzümcü ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Abidin Üzümcü'nün Çamardı Belediyesi MHP Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta soba faciası: 1 ölü Kahramanmaraş’ta bir şahsın evinde ölü bulunmasının ardından, soba zehirlenmesi yaşayıp yaşamadığı ihtimali araştırılıyor. evinde ölü bulundu. Şahsın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Şanlıurfa'da sobadan sızan gaz 2 kişinin ölümüne sebep oldu Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.