Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, hayvanlar tarafından önceden sezildi.
TEPKİLERİ ŞAŞIRTTI
Saat 02.28'de merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki depremde, bölgede bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanların tepkileri ortaya çıktı.
ETRAFTA KOŞTURMAYA BAŞLADILAR
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, hayvanların depremden birkaç saniye önce etrafa koşturduğu görülüyor.
Kayseri'de gece yarısı 4,9 büyüklüğünde deprem Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde gece yarısı 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyla uyanan vatandaşlar kendini sokağa atarken bazı evlerde çatlaklar oluştu.