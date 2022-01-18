Türkiye Gazetesi

Akıllara durgunluk veren olay, banka şubesinden 20 bin dolar ile 30 bin TL çeken muhasebecinin para dolu çantayla yürüyerek iş yerine gitmeye karar vermesiyle başladı. An be an muhasebeciyi takip eden iki hırsız, yazdıkları inanılmaz senaryoyu hayata geçirdi.

YAZIKLARI SENARYOYU ADIM ADIM OYNADILAR

Dolandırıcılardan birisi, muhasebecinin ceketine yapışkan bir madde sürürken, diğeri eline aldığı kolonyalı mendille ceketi temizleme telaşına düştü. El çabukluğu ile muhasebecinin bir anda yere bıraktığı paraları alan iki dolandırıcı, kısa sürede sırra kadem bastı. Soyulduğunu anlayan muhasebeci, durumu hemen polise bildirdi. Yapılan araştırma sonucu ‘pislikçilik’ diye tabir edilen dolandırıcılık olayına karışan iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan iki sanık, ‘Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık’ suçundan 6’şar sene hapis cezası aldı. Sanıklar, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 6. Ceza Dairesi girdi.

"PİSLİKÇİLİĞE" 6 YIL HAPİS

Yargıtay kararında, hırsızların olayı fark ettirmeden muhasebecinin üzerine yapışkan bir madde sürdükten hemen sonra arkasından omzuna dokunarak ‘üzeriniz kirlenmiş’ dediği, muhasebecinin elbisesini kontrol ettiğinde, yapışkan bir maddeyle üzerinin kirlendiği hatırlatıldı. Kararda şu cümlelere yer verildi;

“Hemen orada bulunan kırtasiyeciden aldığı ıslak mendille, sokak ortasında çömelmiş vaziyette çanta da yanında iken üzerini temizlemeye çalışırken bir anda dikkati dağılmıştır. Sanıkların para bulunan çantayı alıp ortadan kaybolduğu, bu suretle her iki sanığın polisiye tabirle, ‘pislikçilik’ suretiyle hırsızlık suçunu işledikleri hususunda 6. Ceza Dairesi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asliye Ceza Mahkemesi arasında herhangi bir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Her iki sanığın özel beceriyle işlenen hırsızlık suçundan 6'şar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, içinde para bulunan çantanın muhasebeci tarafından yere bırakıldıktan sonra çalınması nedeniyle, sanıkların sübut bulan fiilden dolayı TCK'nın 141/1. maddesinden dolayı cezalandırılması gerektiği görüşündedir. Ancak somut olayda özel beceriyle işlenen fiilin elde veya üstte taşınan eşyaya yönelik olması gerekir. Sonuç olarak, sanıkların başından itibaren mağduru takip ettikleri, önce üzerini kirletip, sonra da yardım ediyormuş gibi davranarak dikkatini dağıttıkları, özel beceriyle hazırladıkları mizansen sonucunda mağdurun özenle korumaya çalıştığı içi para dolu çantayı çaldıkları anlaşıldığından ilk derece mahkemesinin hukuki nitelendirmesinin usul ve kanuna uygun olduğu, verilen mahkumiyet hükmünde her hangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Mahkeme kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

TANTANACILARDAN SONRA "PİSLİKÇİLER"

2018 yılında da camide abdest alan bir vatandaşı gözüne kestiren, 'Pislikçiler' üzerine çamur atıp temizleme bahanesiyle yaşlı adamı soymaya çalışmıştı.

Akılalmaz senaryolarla gelen hırsızlar önce gözüne kestirdikleri vatandaşın üzerini kriletiyor, ardından temizleme bahanesiyle vatandaşın cebindeki paraları el çabukluğuyla alıyor.

Tantanacılar ise kavga gürültü çıkarıp karışıklıktan yararlanarak olayı izleyenleri kaşla göz arasında soyuyor.

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