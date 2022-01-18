Türkiye Gazetesi

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde olay yaşandı. 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede oturan 56 yaşındaki İsmail Özbek, iddiaya göre polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ile sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, 47 yaşındaki Hanpaşa Özbek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PLASTİK KELEPÇEYLE BOĞDU

İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle aralarında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesiyle eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli Özbek’in ifadesinde, suç aleti olan plastik kelepçeyi evdeki bir çöp kutusuna attığı, çöp kutusunu da dışarıdaki çöp konteynerine attığını ifade etti. İnceleme yapan polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail Özbek Anadolu Adliyesine sevk edildi.

"1 AY ÖNCE KÖYDEN GELMİŞLER"

Olayın yaşandığı binada yaşayan bir kadın, “Köyden gelmişler 1 ay önce. Hoş geldin dedim sadece. Tanımıyorum” dedi.

Başka bir bina sakini, “Gıkları çıkmazdı. Zaten 15 gün önce memleketten geldiler. Görmedim açıkçası” diye konuştu.

"ADAMIN DA ÖYLE BİR HUYU YOKMUŞ"

Olayın yaşandığı mahallede yaşayan bir vatandaş ise “Adamın öyle bir huyu da yokmuş. Eşini öldürdü dediler. Savcı gelmiş sonra adamı kelepçeyle çıkarmışlar” dedi.

Öte yandan, cinayetin ardından İsmail Özbek’in, eşini öldürdüğü plastik kelepçeyi koyduğu çöp kutusunu dökmek üzere binadan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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