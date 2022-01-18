Türkiye Gazetesi

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişlerinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametine seyir halinde olan 06 BHR 263 plakalı tır, yolun kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak makasladı.

TRAFİĞE KAPATILDI

Makaslayan tırın TEM’in 2 şeridini kapatması sebebiyle otoyol araç trafiğine kapatıldı.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu İstanbul yönü, tırın kurtarılmasıyla kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Tekirdağ'da feci kaza! Tıra çarpan arabadaki 2 kişi öldü Tekirdağ'da meydana gelen kazada bir otomobil önünde seyir halinde bulunan tıra çarptı, feci kazada 2 kişi canından oldu.

İstanbul’da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı Kağıthane’de 19 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle lüks cip yol ortasındaki direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motorunun tamamen koparken kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.