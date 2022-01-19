Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis midibüsünün şoförü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Millet Bulvarı üzerinde kontolden çıkan araç tren tolundaki şarampole devrildi.

15 işçinin yaralandığı kazada sürücünün kimliği tespit edilemedi ve çevrede bulunan vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi geldi.

Kırıkkale'de işçileri taşıyan servisin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç tren yolundaki şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Ekipler kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Kırıkkale’de gece yarısı korkunç olay Kırıkkale’de 15 yaşındaki kız, 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip zemin betona düşerek ağır yaralandı.