Türkiye Gazetesi

Uzun bir aradan sonra Şanlıurfa’da yoğun kar yağışı görüldü. İki gün boyunca karın keyfini farklı şekillerde çıkartan Şanlıurfalılar, karın üzerinde karla çiğköfte de yoğurdu.

Suriye sınırında yer alan Ceylanpınar’da leğen ile malzemeleri alıp dama çıkan 2 genç, Şanlıurfa’nın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan çiğköfteyi su yerine kar katarak yoğurdu.

KAR YAĞMIYORDU, TADINI ÇIKARDIK

Yazın çiğköfteyi buz ile yoğurduklarını söyleyen Salih Ergin, “Ceylanpınar’a kar yağmıyordu. Bu karın sevincini, tadını çıkarttık. Bunu da daha güzel bir şekilde yapalım dedik. Şanlıurfa’nın vazgeçilmez çiğköftesini yazın buz ile kışın kar ile denedik. Çok güzel oluyor, lezzetli. Herkese de tavsiye ederiz” diye konuştu.

Gençler, yaptıkları çiğköftenin tadına bakarak çok güzel olduğunu belirtti.

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