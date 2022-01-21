Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesinde yer alan bir kargo şirketinde saat 09.00 sıralarında elektrikli soba nedeniyle yangın çıktı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen İbrahim Muhana, 1 haftadan beri arkadaşının sahibi olduğu kargo şirketinde kalıyordu. Sabah saatlerinde elektrikli sobadan kaynaklanan yangın kısa sürede büyüdü ve dumanları gören mahalleli camı kırarak içeri girmeye çalıştı. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangında olay yerine itfaiye ekipleri ve polisler geldi.

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, yabancı uyruklu İbrahim Muhana ise itfaiye ekipleri tarafından içeriden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Muhana, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Zeytinburnu'da çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs hayatını kaybetti ve yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı iş yerinde çalışma gerçekleştirirken, iş yeri sahibi ve görgü tanıkları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

'DUMANDAN GÖRMÜYORDUM'

Yangına müdahale edenlerden Abdul Vahit Durubi dumandan etkilendiğini belirterek, “Aşağıda bodrumda çalışan bir arkadaş geldi. Yukarıdan duman çıktığını söyledi. Biz yardım etmek amacıyla yukarıya çıktık. Baktım duman geliyor. Kapıyı tekmeledim. Dumandan görmüyordum. Kapıyı açtım sonra duman çıkmaya başladı. Sonra ambulans gelsin diye bağırdım. İçeriyi de fazla giremedim. Camları açtım. Diğer camı da kırmaya çalıştım ama kıramadım. Sonra arkadaşlar geldi. Müdahale ettiler. Tekstil olarak ve kargo olarak kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

'İÇERİDE YATAN ÇIKTIĞINDA ÖLÜYDÜ'

Görgü tanıklarından Reşat Kulan, “İçeride yatan olduğunu biliyorduk. Camı kırdılar, yangın tüpüyle müdahale ettiler. Ondan sonra ambulansı aradılar. İçeri girdiler. Gördüğüm kadarıyla çıktığında ölüydü. Elektrikli sobadan çıkmış” dedi.

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