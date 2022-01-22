Türkiye Gazetesi

İstanbul Üsküdar'dan başlayıp Kızıltoprak'a kadar uzanan büyük Karacaahmet Mezarlığı'nın günümüze kalabilen son parçası olarak bilinen Ayrılık Çeşme Mezarlığı'nın harabe görüntüsü görenlerin içini sızlatıyor. İlk definlerin 400 yıl önce yapıldığı bilinen mezarlıkta, mezar taşlarının çoğunun tahrip edildiği, bazılarının baş kısmının düştüğü ve bazı yerlerde taşların toplu olarak bir araya dikildiği görülürken, iddialara göre mezarlık dönem dönem defineci talanına da uğruyor.

OSMANLI DÖNEMİNDE SARAY ÇALIŞANLARI DEFNEDLDİ

Mezarlıkta, Osmanlı Sarayı'na mensup görevli kişilerin ve toplum içinde statüsü yüksek saray çalışanlarının yakınlarının kabirleri de bulunuyor. Mezarlığın yıllar içerisinde şehir geliştikçe Acıbadem Caddesi'nden inerken sağ tarafta kalan kısmının yol çalışmaları nedeniyle istimlak edildiği öğrenildi.

"DÜNYADA HİÇBİR YERDE BENZERİ YOK"

Mezar taşlarının bakımsız olduğunu ve hasar gördüğünü belirten tarihçi ve yazar Halit Mestane, "Bu mezarlık dünyanın en eski mezarlığı olan Karacaahmet Mezarlığı'nın bir devamı. Üsküdar'dan başlayıp Kızıltoprak'a kadar devam eder. Burada genelde saray eşrafının mezarları bulunur. Bu mezarlığın bir diğer önemi de mezar taşlarındaki süslemeleridir. Dünyanın hiçbir yerinde benzeri bulunmamaktadır. Tüm bunlara rağmen bu mezarlık yıllardan beri bakımsız" dedi.

"İlk zararı aslında buradaki yol bakım çalışmaları sırasında gördü" diyen Mestane, "Birçok taş şu an yok olmuş durumda. Buranın tahribatı yaklaşık 100 yıla dayanıyor. Burada bizim 300 yıllık bir tarihimiz yatıyor. Maalesef biz yine tarihimize sahip çıkamıyoruz. Burayla alakalı birkaç girişim oldu. Sonuç tabela asmaktan öteye geçemedi. Mezarlık her geçen gün daha kötüye gidiyor. Sahip çıkmazsak burası da bir gün yok olacak" diye konuştu.

Cadde ortasındaki mezarlar görenleri şaşırtıyor Edirne'de yol genişletme çalışmalarının ardından iki mezarlık cadde ortasında kaldı. Görenleri şaşırtan mezarlıklar Saçlı İbrahim Efendi ve Ethem Baba'ya ait.

Akılalmaz olay... Mezar kazarken canlarından oldular! Tanzanya'da yaşanan akılalmaz olayda, ölen yakınlarını defnetmek için mezar kazan 4 kişi, küreği toprağa saplamaları ile hayatlarını kaybetti. Ölümleri araştırılan 4 kişinin yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.