Türkiye Gazetesi

Adıyaman’dan Giresun yönüne giden Emrah Kızılay idaresindeki yolcu otobüsü Amasya merkez DSİ kavşağı civarında yağış sonucu karla kaplanan yolda kontrolden çıkarak savruldu. Trafik levhasına çarparak durabilen otobüste maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 YOLCU YARALANDI

Otobüsteki 35 yolcudan yaralanan 12 kişi ambulanslar ve itfaiye aracıyla yakında bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İETT otobüsü Sefaköy'de kaza yaptı! Sefaköy'de yoldan çıkan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Yaralıların olduğu öğrenilen olayda çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yolcular camları kırarak otobüsten kurtarıldı.