Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Günümüzde ise teknolojinin gelişimiyle çocukların ilgi odağı olan tablet ve telefonlar okuma alışkanlığını arka plana atıyor. Eğitim Danışmanı Murat Karcıoğlu kitap okuma kültürünün oluşmasının anne karnında başlayan, çocuğun büyüme ve olgunlaşmasıyla uzun alışkanlıkların neticesinde gelişen bir durum olduğunu vurguluyor.

Karcıoğlu, kitap okuma kültürünün oluşmasına katkı sunacak tavsiyeleri ise şöyle sıralıyor:

1- Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için ebeveynlerin örnek olmasının yanı sıra kitabı uykuya geçiş yolculuğundan çıkararak güne yaymak gerekiyor. Bu kapsamda küçük yaştaki bir çocuğa uykuya geçişte kitap okumanın bir sakıncası olmadığını, yetişkin çocuklarda ise daha farklı sonuçlar doğurabileceğini belirten Karcıoğlu “Çocuk, kitabı sadece yatmadan önce yapılan bir eylem olarak görür, zihninde kitabı ninnileştirir. Günün daha erken saatlerinde gerçekleştireceği herhangi bir okuma eylemi çocuğun uykusunu getirebilir. Çocuğun severek okuduğu sürükleyici kitaplar ise gece yatmadan önce okunduğunda karanlıkta salgılanan uykunun uyarıcısı olarak bilinen ‘melatonin’ hormonunun salgılanmasını baskılayarak, uyku kalitesini düşürür’’ diyor.

2- Kitapsız bir evden daha kötüsü okuru olmayan kitaplarla dolu bir evdir. Kitap, evin her yerinde olmalıdır. Raflar veya sehpanın üstünde duran kitaplar çocuğun okumaya ilgisini artıracak detaylardır.

3- Pahalı oyuncaklar almak yerine çocuğun hem kendini hem de dış dünyayı keşfetmesine imkân sağlayacak kitapları oyun sepetindeki en değerli oyuncakları hâline getirin. Alışveriş merkezlerinde oyuncakçılar kadar kitapçıları da gezin.

4- ”Her kitap bir mesaj vermeli” yanılgısından sıyrılın. Kitaplıkta her alanda okunabilecek hikâyeye sahip kitapların yer alması gerek, çünkü her çocuğun hayal gücü, ilgi alanı farklıdır.

5- Kitap okumayı ödev veya ceza aracı yöntemi olarak zorunlu hâle getirmek çocuğun kitabı stres hâlinde okumasına, olumsuz tutum beslemesine ve okuma alışkanlığının başlamadan bitmesine sebep olur.

Kişi başına 7,6 kitap düşüyor Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre Türkiye'de kişi başına düşen kitap sayısı geçtiğimiz yıl 7,6 oranı ile önceki yıla göre istikrarını korudu.

Çocuklar için kitap çağrısı AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt: Türkiye’de 5 yaşında çocukların yüzde 71’inin evinde 3’ten az kitap var.