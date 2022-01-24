Türkiye Gazetesi

Yoğun kar sebebiyle Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a girişler yasaklandı. KGM, bununla ilgili yeni bir karar alındığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

TIRLARA İZİN YOK

Anadolu’dan İstanbul'a giden araçlar için ulaşımın trafiğe açıldığı belirtildi. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğinin altı çizilirken,yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen tırların ise şehre girişinin hala yasak olduğu aktarıldı.

İstanbul Havalimanı'nda bütün uçuşlar 04.00'a kadar iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kar sebebiyle ertelenmişti. Ardından uçak seferlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bu konuyla ilgili İGA'dan açıklama yapıldı.

İstanbul'u kar fırtınası vurdu: Trakya istikametinden araç girişi durduruldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul'a girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar yarın 08.00e kadar durduruldu. Alışveriş merkezlerinin kapanış saati ise 19.30'a çekildi.

Meteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" denildi.