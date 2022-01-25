Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediyesi’nin zamanında aldığı tedbirler ve ekiplerin aralıksız süren karla mücadele çalışmaları sayesinde Bursa genelinde ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, İstanbul’da yaşanan kar esaretinin izleri Bursa’ya kadar uzandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın felç olduğu İstanbul’a şehir dışından giriş çıkışlara sınırlama getirilirken, çevre illerden İstanbul’a gitmek üzere yola çıkanların zorunda durağı Bursa oldu.

BURSA BELEDİYESİ YOLCULARIN İMDADINA YETİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kalan İstanbul otobüsleri yolcularının yardımına, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Yapılan organizasyon sonucu, terminalde kalan yaklaşık 650 İstanbul yolcusu Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi. Belediye otobüsleri ile terminalden alınan vatandaşlar, geceyi geçirecekleri yurtlara yerleştirildi.

Meteoroloji'den bölge bölge turuncu kodlu kar uyarısı! Meteoroloji günlerdir etkisini sürdüren kar yağışının akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıracağını duyurarak, 25 ili turuncu kodla uyardı.

İstanbul’a gidemeyen yolcular Bolu'da bekliyor: 'Çoluk çocuk perişan olduk' İstanbul’da kar yağışı sebebiyle Bolu’dan geçişlerine izin verilmeyen yolcu otobüslerindeki vatandaşlar dinlenme tesislerinde yolun yeniden açılmasını bekliyor.

Uçuşlar iptal oldu, yolcular havalimanında mahsur kaldı İstanbul'da etkisini gösteren kar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor, İstanbul Havalimanı’nda uçuşları iptal olan yolcular adeta mahsur kaldı, endişeli bekleyiş devam ediyor.