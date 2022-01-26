Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları getirmeye devam ediyor. Birçok noktada yolların buz tutması nedeniyle araçlarda kazalar meydana gelirken bu kazaların bir yeniside Gümüşhane'de gerçekleşti.

Torul ilçesinden Altınpınar köyüne giden kamyon sürücüsü Nizamettin Balcı (41), Güneşli mahallesi mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak köprüden dere yatağına düştü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Yaklaşık 4 metre yükseklikteki dere yatağına düşen araçtaki üç yolcu hafif yaralanarak kendi imkanlarıyla düşen kamyondan çıkmayı başardı ancak sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken kazada hayatını kaybeden sürücü Nizamettin Balcı’nın Torul Belediyesinde çalıştığı öğrenildi. Kazada yaralananlar ise hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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