Türkiye Gazetesi

Çorlu’da eşiyle birlikte yakınlarında kalan kişi cinnet geçirdi.

ÇOCUKLARININ GÖZ ÖNÜNDE VURDU

Çocuklarının gözü önünde tabancanın tetiğine basan kişi, önce eşini sonra da kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İlker Ustaoğulları (27) olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Esra Ustaoğulları da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından İlker Ustaoğulları’nın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bursa’da 20 liralık oyun yüzünden cinnet getirdi: Önce eşini sonra kendini vurdu Bursa’da telefonuna 20 liralık oyun indirdiği için tartıştığı eşini silahla vuran adam intihara kalkıştı. Adamın sağlık durumunun ciddiyetini korurken genç kadının cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kripto cinneti! 450 bin kaybedince önce eşini sonra kendisini vurdu Adana’da kripto para dehşeti. Tüm birikmiş parasıyla kripto para borsasına giren ve yaklaşık 450 bin lirasını kaybeden Yunus Emre Uyaner, cinnet geçirerek eşini tabancayla vurdu. Aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan Uyaner, eşiyle beraber hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, kocanın hayati tehlikesi sürüyor.