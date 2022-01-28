Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’da koronavirüs vakalarının artışı sonrası Bulgaristan Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler aldı. Ülke giriş çıkışlarında Bulgaristan vatandaşlarından aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belge ve en geç 72 saat öncesinden yapılmış negatif PCR testi ibraz etmeleri zorunlu tutuldu. PCR ücretinin maliyetli olması yüzünden Bulgaristan vatandaşı Edirne’ye gelişlerini azaltınca esnaf kampanya başlattı.

ALIŞVERİŞ YAPANA PCRT TESTİ BEDAVA

Bin TL ve üzeri alışverişlerde PCR test ücretini karşılayacaklarını açıklayan Edirne esnafından Ahmet Ezer, Bulgaristan vatandaşlarının PCR testi nedeniyle Edirne’ye gelmediklerini bu kampanyanın olumlu olacağını düşündüğünü söyledi. Ezer, Türk vatandaşlarına da aldıkları ürünlerde yüzde 15 indirim uygulayacaklarına değindi.

PCR ZORUNLULUĞU MÜŞTERİ SAYISINI AZALTTI

PCR zorunluluğu başlayınca Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı yok denecek kadar azaldı. PCR zorunluluğu öncesi Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları Ulus Pazarında adeta adım atacak yer bırakmıyordu. Ulus Pazarı son ayların en sakin gününü yaşadı.

MÜŞTERİLERİN YÜZDE 99’U BULGAR

Pazarcı esnafı Mehmet Yıldırım, müşterilerinin yüzde 99’unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu ancak Bulgaristan vatandaşları artık gelmeyince pazarın boş kaldığını söyledi. Bir başka pazarcı esnafı Gökhan Filibeli de, işlerinin çok durgun olduğunu ifade etti.

Bulgaristan’ın PCR kararı öncesi Edirne’ye Bulgar akını Bulgaristan’ın yeni devreye soktuğu PCR kararı öncesi Bulgaristan vatandaşları soluğu Edirne’de aldı. Alışveriş için akın akın gelen turistler buldukları her şeyi aldı. Birbirleriyle yarışan Bulgaristan vatandaşları araçlarının bagajlarını doldurup Edirne’den ayrıldı.