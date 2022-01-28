Türkiye Gazetesi

Yozgat'ta araba ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde yaşandı. M.A.B. idaresindeki 66 ABE 470 plakalı Hyundai marka otomobil, Sorgun ilçesi istikametine seyrederken aynı istikamete giden 71 ACC 711 plakalı Mercedes marka çekiciye arkadan çarptı.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada otomobil hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı. Çekici sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.



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