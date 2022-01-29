Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da 50 yıllık çiftin boşanma davası ilginç bir kararla sonuçlandı. Terkedilen adam "maddi durumum kötü" dedi. 78 yaşındaki kadın için mahkeme, terk ettiği eşine nafaka ödemesine karar verdi.

Diyarbakır'da yaşayan 50 yıllık çift, bir süre önce ayrıldı. 78 yaşındaki kadın, eşini terk edip çocuklarının yanına taşındı. Maddi durumu olmadığı için mağdur olduğunu iddia eden adam, kadına nafaka davası açtı.

HER AY 300 TL NAFAKA

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi; dikkat çeken bir karara imza atarak davanın sonucunda; kadının terk ettiği eşine her ay 300 TL nafaka ödemesi gerektiğine karar verildi.

Davalı kadın Z.A, yerel mahkemenin verdiği kararın kaldırılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine istinaf başvurusunda bulundu.

2. Hukuk Dairesi, itirazı değerlendirdi ve miktarı kesin olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak, itirazın reddini kararlaştırdı.

'MEDENİ KANUN CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÜZERİNE KURULMUŞTUR'

Mahkemenin verdiği nafaka kararını değerlendiren avukat Gülben Elhakan, Medeni Kanun'da yoksulluk, tedbir ve iştirak nafakası düzenlenmesinin olduğunu belirtti.

Medeni Kanun'da evlilik birliği devam ederken, eşlerin birbirine destek verme hükümlülüğünü düzenlediğine dikkati çeken Elhakan, şunları kaydetti:

"Erkek olsa dahi bir taraf ayrılık nedeniyle ekonomik ve sosyal durumu itibarıyla hayatını devam ettiremiyorsa tedbir nafakası talep edebilmektedir. Toplumdaki algı kadının nafaka isteyebileceği yönündedir. Çünkü açılan davaların önemli bir kısmını kadınlar açmaktadır. Medeni Kanun ise cinsiyet eşitliği üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla erkeklerin de kadınlar kadar medeni haklarını kullanabilme noktasında eşitliği vardır. Söz konusu davada da bu hak kullanılmış ve tedbir nafakasına hükmedilmiştir.

'TOPLUMDA NAFAKA ALANIN KADIN OLDUĞU ALGISI VAR'

Toplumda nafaka alacaklısının kadın olacağı yönünde algı olsa da aslında bu tamamıyla yanlıştır. Dava konusu olayda bunun en güzel örneği sergilenmiştir. Kararda, erkeğin de tedbir nafakası alabileceği açıkça ifade edilmiştir."